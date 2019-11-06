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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

CA-NEWS (TJ) -  Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

В ночь на 6 ноября в 3:23 вооруженная групп с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ РТ

В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны. В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ.

МВД Таджикистана сообщило, что в ходе операции было уничтожено 4 автомашины группировки.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.

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