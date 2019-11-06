В госрезиденции Монголии прошел форум молодых инженеров

CA-NEWS (MNG) - В Государственном доме Монголии под эгидой премьер-министра был проведен национальный форум молодых инженеров. На нем присутствовало более 1000 молодых инженеров. Форум был нацелен на представление новых проектов от правительства Монголии и обмен мнениями о том, как страна может идти в ногу с цифровым переходом.

Организовал форум Союз социал-демократической молодежи Монголии при поддержке компании Erdenes Mongol и горнодобывающей корпорации ГОК Эрдэнэт.

В ходе мероприятия были представлены презентации о текущих и будущих задачах в области средств массовой информации, технологий, связи, горнодобывающей промышленности, строительства, энергетики и дорожного сектора.

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Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух отметил, что 50% населения страны относится к категориям людей в возрасте от 15 до 34 лет, причем половина из них - инженеры. Это настоящее богатство Монголии. Тем не менее, молодой депутат ВГХ, Н.Учрал сказал, что правительство Монголии должно сосредоточиться на расширении перспектив рынка труда для инженеров, поскольку только 17 процентов выпускников университетов заканчивают инженерные профессии.

Напомним, сегодня широко развиты научные и технологические отношения между Японией и Монголией. К марту 2023 года 1000 монголов должны будут изучить технические науки в Японии. Эта практическая инициатива является результатом соглашения об экономическом партнерстве, подписанного между Японией и Монголией в феврале 2015 года. По неофициальным данным, на сегодняшний день в Японии учатся более 5000 монгольских студентов. Только 250 выпускников одной средней школы "Шинэ Монгол" обучаются в стране Восходящего Солнца.