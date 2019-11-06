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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с президентом международной компании «Гленкор» в Швейцарии

CA-NEWS (TJ) -  5 ноября в рамках официального визита в Берн президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом международной компании «Гленкор» («Glencore International AG») Айваном Глазенбергом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этой компанией и другими предприятиями Швейцарской Конфедерации.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством и назвал эффективное партнерство компании «Гленкор» Швейцарии с «ТАЛКО» Таджикистана в области производства алюминия.

За последние 12 лет «ТАЛКО» и «Гленкор» в целом осуществляли торговые операции на сумму более 4,7 миллиарда долларов. Предполагается, что в течение следующих 5 лет эти две компании по подписанным контрактам будут финансировать и развивать коммерческое сотрудничество на сумму полтора миллиарда долларов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам поиска новых путей расширения торгово-экономического сотрудничества и инвестиций со стороны Швейцарии, в том числе компании «Гленкор» в различных сферах, прежде всего, в реализации проектов по конечной переработке в месторождениях золота, серебра, сурьмы и цинка.

Была отмечена необходимость использования возможностей сотрудничества в сфере энергетики и других производственных отраслей национальной экономики, реализации программы модернизации потенциала компании «Талко» и вклада этой компании в реализацию четвертой стратегической цели Таджикистана — индустриализацию экономики страны.

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