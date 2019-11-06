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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге Forbes

CA-NEWS (CA) -  Президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял вторую строчку в рейтинге Forbes, обогнав основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 112,3 миллиарда долларов.

На втором месте Арно со 107 миллиардами. Замыкает тройку лидеров Билл Гейтс со 106,8 миллиарда.


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