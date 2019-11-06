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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен начальник следственного департамента МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  На должность начальника следственного департамента МВД назначен полковник полиции Адилов Санжар Аскенович, сообщает пресс-служба МВД РК.

Адилов С. А., 1977 года рождения, в органах внутренних дел с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), Следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции г. г. Нур-Султана и Алматы.

«Именно следственные подразделения должны обеспечить быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, соблюдение конституционных прав граждан, а также принципа неотвратимости наказания», – отметил министр Ерлан Тургумбаев.

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