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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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900 миротворцев Монголии проходят службу в Южном Судане

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня около 900 монгольских военнослужащих принимают участие в миротворческих операциях ООН в Южном Судане. Это уже девятая смена и девятой батальон MONBATT IX ВС Монголии.

Сектор штаба к северу от Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) провел более 20 тренингов для мотострелкового батальона, включая «Действия сил обороны в Южном Судане и своевременное изменение ситуации», «Роль вооруженных сил в операциях по поддержанию мира», «Правила защиты гражданского населения», «Роли и участие гуманитарных организаций в Республике Южный Судан», а также другие, 20-25 октября. В ходе обучения были проведены практические занятия по темам «Методы коммуникации» и «Тактические операции военного сектора и роль полиции ООН». В конце обучения была проведена частичная практика персонала.

Наряду с обучением, 24 октября, по случаю Дня Организации Объединенных Наций, в штате Юнити Сектора Северного был организован ряд мероприятий. Одним из них был военный марш, проведенный в лагере беженцев в Бентиу, Южный Судан.

Кроме того, в лагере «Хубилай-хан» монгольских миротворцев был организован прием для рабочих и миротворцев многих стран, которые служат в стране под голубым флагом ООН. Во время приема был проведен культурный концерт.

В 2006 году Монголия внесла свой первый значительный вклад в миротворчество ООН, отправив 250 военнослужащих для участия в Миссии ООН в Либерии, западноафриканской стране, которая восстанавливается после жестокой гражданской войны. Шесть лет спустя Монголия направила батальон из 850 военнослужащих (крупнейшее число военнослужащих на сегодняшний день) для участия в Миссии ООН в Южном Судане, где они продолжают играть важную роль в защите гражданских лиц.

На протяжении 16-летней истории участия Монголии в миротворческой деятельности ООН, монголы отличались высоким уровнем подготовки кадров и высоким числом женщин, направляемых для участия в миротворческих миссиях.

В последние годы народ Южного Судана пережил и гражданскую войну, и нехватку пищи, и высокий уровень продовольственной безопасности. Среди задач монгольских миротворцев - обеспечение безопасности «воздушного пути» , поскольку Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) столь необходимые продукты питания в Бенту, Южный Судан, сбрасывает с воздуха. В обязанности монгольских миротворцев входит также защита гражданских лиц, обеспечение баз ООН, патрулирование территории, сопровождение конвоев, поддержка поисковых операций, проводимых полицией ООН, а также защита сослуживцев-миротворцев, осуществляющих операции по техническому обслуживанию и разминированию дорог.

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