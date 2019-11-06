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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Где в Центральной Азии наибольшее количество овец?

CA-NEWS (KG) -  По состоянию на 1 января 2019 года общее поголовье овец и коз в Узбекистане составляло 21 287,4 тыс. Об этом свидетельствую данные госкомстата.

На 1 ноября 2018 года статистика Казахстана фиксирует 20298,1 тыс. голов овец и коз

В Туркменистане поголовье овец в 2017 году составляло 13 970 826.

А в Кыргызстане согласно данным Нацстаткома КР в 2018 году поголовье овец и коз составило 6 167 949 .

По состоянию на 2019 год в Таджикистане по официальным данным насчитывается 5 миллионов овец.

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