214 млн против 17. Где в мире самое большое и самое малое количество крупного рогатого скота?

CA-NEWS (CA) - Крупный рогатый скот — сельскохозяйственные животные основным назначением которого является производство мяса и молока, получение шкуры и иногда шерсти, а также тяговая сила.

Самое большое количество голов КРС в мире приходится на Бразилию — 214 млн 899 тыс.

После Бразилии находится Индия со 185 млн 103 тыс. голов КРС.

В США, в третьем по рейтингу, имеется 93 млн 704 тыс. голов КРС.

А в Китае — 83 млн 209 тыс.

Самое меньшее количество голов КРС приходится на Гренландию. Там их всего 17. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта statinformation.ru за 2017 год.

Данные по Центральной Азии:

По состоянию на 1 января 2019 года общее поголовье крупного рогатого скота в Узбекистане достигло 12 726,6 тыс голов, в том числе коров – 4 522,2 тыс голов.

Поголовье КРС в Казахстане к 1 январю текущего года составило 7,1 млн.

В Таджикистане с начала текущего года количество крупного рогатого скота в стране увеличилось на 1%, и составило свыше 2,3 млн. голов

В Туркменистане насчитывается 2, 4 млн голов КРС,

В Кыргызстане согласно данным Нацстаткома КР в 2018 году поголовье КРС составило

1 627 296.