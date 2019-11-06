Rio Tinto завершает разработку Шахтный ствол-2 на медно-золотом руднике Оюу-Толгой в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Горнодобывающая группа Rio Tinto завершила разработку Шахтный ствол-2 на руднике Оюу-Толгой в Монголии. Завершение является важной вехой, которая ускорит подземные разработки на руднике. Шахта в настоящее время движется к процессу окончательного ввода в эксплуатацию.

Согласно Rio Tinto, Шахтный ствол-2 представляет собой ствол диаметром 10 м, утопленный примерно на 1,3 км ниже поверхности. Это позволяет шахте перевозить 300 человек за цикл клети против максимум 60 человек за цикл клетки через Шахтный ствол-1.

Rio Tinto отметил, что клеть грузоподъемностью 48 тонн в Шахтномй стволе-2 теперь может быть использована для поддержки логистики, транспортных поставок и других компонентов для разработки шахты.

Исполнительный директор Rio Tinto Growth & Innovation Стивен Макинтош сказал: «Это важный этап, потому что Шахтный ствол-2 значительно повышает общую производительность подземных разработок и позволяет нам перемещать больше материала, оборудования и людей между поверхностью и землей. За последние несколько месяцев мы достигли очень хороших результатов, и завершение работы над Шахтным стволом-2 дает дополнительный импульс, поскольку мы движемся к окончательной оценке развития этого рудного тела мирового класса во второй половине 2020 года».

Шахтный ствол — вертикальная (реже наклонная) капитальная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подземных горных работ. Через шахтные стволы осуществляется спуск и подъём полезного ископаемого, породы, материалов, оборудования, людей и осуществляют проветривание шахты.

В зависимости от основного назначения, шахтные стволы разделяют на главные и вспомогательные. Главный ствол служит для подъёма на поверхность полезных ископаемых. Вспомогательные стволы в соответствии с их функциями подразделяются на грузо-людские — для спуска и подъёма людей (клетевые стволы), материалов, оборудования и вентиляционные — для проветривания с выдачей исходящей струи воздуха (ствол для подачи свежей струи называют воздухоподающим).