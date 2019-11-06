Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла на 40%

CA-NEWS (CA) - Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.

Microsoft Japan каждую пятницу в течение месяца закрывала свои офисы в рамках акции под названием "Work-Life Choice Challenge Summer 2019". Постоянным сотрудникам компании эти выходные оплачивали, передает BBC.

Меры коснулись 90% из 2280 сотрудников компании. Им запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч.

В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.

"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуйя Хирано.

Это довольно необычная философия для японской корпорации. В Японии уже много лет существует проблема переработок и сильнейшего, иногда смертельного рабочего стресса.

Как следует из проведенного в 2017 году исследования, почти в четверти японских компаний сотрудники превышают норму в среднем на 80 часов в месяц. Зачастую это дополнительное время не оплачивается.

В японском языке существует термин кароси, что означает смерть от переработки. Среднестатистический японец проводит на работе около 1713 часов в год.