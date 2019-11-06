Родители избили, а потом сожгли 5-летнюю дочь в Ташкенте

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CA-NEWS (UZ) - По информации прокуратуры Ташкента, 4 ноября гражданка А.В. обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже 5-летней дочери Д.К. в столичном торговом комплексе “Compass”.

Прокуратурой и столичным ГУВД была создана следственно-оперативная группа, и незамедлительно предприняты все необходимые меры для поиска девочки.

Однако следственно-оперативная группа с подозрением отнеслась к показаниям матери пропавшей девочки и её гражданского мужа, гражданина М.Ф. Учитывая, что в течении дня по результатам розыскного мероприятия так и не удалось установить местонахождение 5- летней Д.К., была выдвинута версия о том, что она могла стать жертвой убийства, и сразу же было возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.97 УК РУз (умышленное убийство).

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что 25 октября, примерно в 3 часа ночи, муж и жена, находясь в съёмной квартире, расположенной в Сергелийском районе, употребив спиртные напитки, умышленно избили своего ребенка до смерти.

Далее, с целью сокрытия совершенного преступления и избежания наказания, родители решили избавиться от трупа. В этот же день на рассвете, положив его в дорожную сумку, увезли на съёмную дачу, расположенную в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где и сожгли труп. Не сгоревшие до тла останки тела родители положили в мешок и выбросили в реку Чирчик.

После содеянного, муж и жена, с целью запутывания правоохранительных органов и сокрытия реальных обстоятельств, инсценировали пропажу своего ребенка.

В ходе осмотра места происшествия, были обнаружены останки трупа девочки и изъяты в качестве вещественного доказательства. Граждане А.В. и М.Ф. были привлечены к участию в деле в качестве подозреваемых в умышленном убийстве и задержаны в уголовно-процессуальном порядке.

Следствие продолжается.