В Пекине прошла международная конференция по источникам монголоведений

CA-NEWS (MNG) - В минувшие выходные в Пекине, Китай, состоялась международная научная конференция по монгольским источникам в странах, расположенных вдоль инициативы «Пояс и путь», в которой приняли участие более 80 ученых и исследователей монголоведений из примерно десяти стран, включая Монголию, Китай, Россию, Польшу, Венгрию, США и Франция.

Среди докладчиков были Агнес Бирталан, Международная ассоциация монголоведения (МАМ) и преподаватель кафедры исследований монголов и внутренней Азии Венгерского университета им. Этвоса Лоранда, генеральный секретарь МАМ С. Чулуун и директор Института истории археология Академии наук Монголии, академик Д. Төмөртогоо, почетный президент МАМ, лауреат Государственной премии профессор Ш. Чоймаа из Государственного университета Монголии и многие другие.

Во время церемонии открытия конференции состоялось мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения выдающегося ученого-монголоведении, профессора доктора Ч. Хишигтогтоха, и презентация нескольких публикаций, таких как фотоальбом источников исследований монголов, которые были в странах, расположенных вдоль инициативы «Пояс и путь», была организована серия научных исследований таких источников и 50-томная книга «Ясное письмо» («Тод усэг») об источниках ойрат-монголов, которые хранились на территориях вдоль реки Или.

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Генеральный секретарь МАМ, С.Чулуун сказал, что конференция, являющаяся платформой для обсуждения текущего состояния и будущих тенденций изучения исторических источников, которая играет важную роль в исследованиях монголов, служит платформой для представления достижений проекта. публиковать исторические источники, которые сохранились по всему миру, предоставляя возможность монгольским ученым направлять свои работы. «В целях популяризации исследований монголов во всем мире МАМ ежегодно организует региональную азиатскую и европейскую конференцию. Первая азиатская конференция прошла в Пекине. В дополнение к этой конференции в Сеуле, Южная Корея, пройдет еще одна азиатская региональная конференция с активным участием международных ученых».

Монгольский специалист / библиотекарь Отдела Азии и Ближнего Востока в Библиотеке Конгресса США, М. Саруул-Эрдэнэ, монгольский ученый, приехавший на конференцию из США, отметил важность этого мероприятия как возможности учиться у друг с другом, обсуждайте изучение монголов и совместно работайте над исследованием большого количества монгольских источников по всему миру.