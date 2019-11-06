Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане

CA-NEWS (UZ) - Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане, сообщил РИА Новости представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики.

Минувшей ночью вооруженная группа из 20 человек напала на таджикскую погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны. На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

"Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию", - сказал представитель пограничников Узбекистана. Он уточнил, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.