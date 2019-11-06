ГКНБ Таджикистана раскрыл подробности нападения на погранзаставу. Напавшие являются боевиками ИГ, прибывшими из Афганистана

- Таджикистан, происшествия
- 13:47, 06 ноября 2019
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- Обновлено: 13:50, 06 ноября 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (TJ) - ГКНБ Таджикистана сообщает, что все напавшие на погранзаставу №4 «Ишкобод» являются членами террористической группировки «Исламское государство».
В ходе следственных действий и допросов задержанных установлено, что вооруженная террористическая группа 3 ноября, используя тёмное время суток, незаконно пересекла государственную границу в улусволи Калъаи Зол Афганистана согласно специальному заданию (все являются членами так называемой террористической группы «Исламское государство») и перешла на территорию Кубодиёнского района (Таджикистан).
*уезд Калъаи Зол относится к провинции Кундуз Афганистана.
Кабодиён является селом в Кубодиёнском районе Хатлонской области Таджикистана.
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"Они избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу «Ишкобод» и вступила в вооружённую перестрелку", - говорится в сообщении ГКНБ РТ.
В настоящее время продолжается расследование.
Напомним, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.