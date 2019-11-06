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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГКНБ Таджикистана раскрыл подробности нападения на погранзаставу. Напавшие являются боевиками ИГ, прибывшими из Афганистана

CA-NEWS (TJ) -  ГКНБ Таджикистана сообщает, что все напавшие на погранзаставу №4 «Ишкобод» являются членами террористической группировки «Исламское государство».

В ходе следственных действий и допросов задержанных установлено, что вооруженная террористическая группа 3 ноября, используя тёмное время суток, незаконно пересекла государственную границу в улусволи Калъаи Зол Афганистана согласно специальному заданию (все являются членами так называемой террористической группы «Исламское государство») и перешла на территорию Кубодиёнского района (Таджикистан).

*уезд Калъаи Зол относится к провинции Кундуз Афганистана.

Кабодиён является селом в Кубодиёнском районе Хатлонской области Таджикистана.

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"Они избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу «Ишкобод» и вступила в вооружённую перестрелку", - говорится в сообщении ГКНБ РТ.

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В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны.

В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.
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