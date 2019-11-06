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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Руководителю министерства нацбезопасности Туркменистана объявлен строгий выговор

CA-NEWS (TM) -  4 ноября в ходе заседания Совета безопасности Туркменистана по итогам работы за 10 месяцев текущего года президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор главе Министерства нацбезопасности Яйлыму Бердиеву, передает Хроники Туркменистана.

Конкретные причины недовольства главы государства издание не указало, ограничившись размытым «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе».

Напомним, что генерал-полковник Яйлым Бердыев последний раз был назначен руководителем МНБ Туркменистана в июне 2018 года.

До этого он попеременно возглавлял министерство обороны и МНБ.

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