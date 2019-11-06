В Ашхабаде проходит международная конференция по рациональному использованию водных ресурсов

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде стартовала международная конференция «Рациональное использование водных ресурсов – основа достижения целей устойчивого развития», организаторами которой выступают Министерство иностранных дел Туркменистана и Государственный комитет водного хозяйства, сообщает orient.tm.

Эксперты из 10 стран мира (Монголии, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии), представители международных организаций по управлению водными ресурсами, обсудили различные механизмы развития регионального сотрудничества в этой области, а также поделились новыми перспективными проектами по повышению осведомленности людей об этой важной проблеме современности.

– Мы убеждены, что только совместными действиями всех государств с учетом их интересов возможно решить проблему водных ресурсов, – отметил представитель МИД Туркменистана.

– Все 17 Целей устойчивого развития так или иначе связаны с водой, – сказал в беседе с ORIENT представитель международной организации «Глобальное водное партнерство» («Global Water partnership») Франсуа Брикке. – Очень важный аспект – как страны имплементируют водную проблематику в свою политику, какое значение они придают этому вопросу. Могу сказать, что Туркменистан уверенно становится частью международного и регионального диалога по этому вопросу.

По словам эксперта одной из важных тем, которые они обсудят в рамках конференции, станет измерение управления водными ресурсами с помощью специальных индикаторов. Индикаторы помогут определить прогресс, достигнутый странами в этом вопросе.

– Еще я хочу затронуть вопрос управления засухой, — сказал Франсуа Брикке. Это, на мой взгляд, тоже важный вопрос. У нас есть специальная программа «Drought watch», с помощью которой можно измерить влажность почвы в случае возникновения какой-либо проблемы.

– Вода – это люди. Люди планируют, принимают решения. Следовательно, это означает, что именно усилиями людей мы сможем решить вопрос изменения климата, — отметил эксперт.

Во второй день форума специалисты обсудят рациональное использование водных ресурсов в Туркменистане, Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря, а также проведут экспертную дискуссию по определению перспективных направлений сотрудничества с Глобальным водным партнерством.

Гостей столицы также ожидает показ лесонасаждений с внедрением систем капельного орошения на территории Ашхабада, посещение питомника туркменских алабаев, тепличного комплекса Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.