РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде проходит международная конференция по рациональному использованию водных ресурсов

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде стартовала международная конференция «Рациональное использование водных ресурсов – основа достижения целей устойчивого развития», организаторами которой выступают Министерство иностранных дел Туркменистана и Государственный комитет водного хозяйства, сообщает orient.tm.

Эксперты из 10 стран мира (Монголии, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии), представители международных организаций по управлению водными ресурсами, обсудили различные механизмы развития регионального сотрудничества в этой области, а также поделились новыми перспективными проектами по повышению осведомленности людей об этой важной проблеме современности.

– Мы убеждены, что только совместными действиями всех государств с учетом их интересов возможно решить проблему водных ресурсов, – отметил представитель МИД Туркменистана.

– Все 17 Целей устойчивого развития так или иначе связаны с водой, – сказал в беседе с ORIENT представитель международной организации «Глобальное водное партнерство» («Global Water partnership») Франсуа Брикке. – Очень важный аспект – как страны имплементируют водную проблематику в свою политику, какое значение они придают этому вопросу. Могу сказать, что Туркменистан уверенно становится частью международного и регионального диалога по этому вопросу.

По словам эксперта одной из важных тем, которые они обсудят в рамках конференции, станет измерение управления водными ресурсами с помощью специальных индикаторов. Индикаторы помогут определить прогресс, достигнутый странами в этом вопросе.

– Еще я хочу затронуть вопрос управления засухой, — сказал Франсуа Брикке. Это, на мой взгляд, тоже важный вопрос. У нас есть специальная программа «Drought watch», с помощью которой можно измерить влажность почвы в случае возникновения какой-либо проблемы.

– Вода – это люди. Люди планируют, принимают решения. Следовательно, это означает, что именно усилиями людей мы сможем решить вопрос изменения климата, — отметил эксперт.

Во второй день форума специалисты обсудят рациональное использование водных ресурсов в Туркменистане, Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря, а также проведут экспертную дискуссию по определению перспективных направлений сотрудничества с Глобальным водным партнерством.

Гостей столицы также ожидает показ лесонасаждений с внедрением систем капельного орошения на территории Ашхабада, посещение питомника туркменских алабаев, тепличного комплекса Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Валентина Матвиенко вручила медаль «За мужество в спасении» 10-летнему уроженцу Таджикистана
  • Казахстан ограничил вывоз бензина автотранспортом
  • Монгольский боксер Төгсцогт вступит в поединок с американским боксером Гари Расселом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×