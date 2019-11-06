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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2020 году правительство Казахстана внесет в парламент 16 законопроектов

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана 6 ноября был рассмотрен план законопроектных работ правительства на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства.

Документ предусматривает разработку 16 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы социального обеспечения, физической культуры и спорта, контроля специфических товаров, жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, визуальной информации и др.

«Министерству юстиции совместно с отраслевыми госорганами необходимо уделить особое внимание качеству вносимых законопроектов», - сказал А. Мамин.

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