В 2020 году правительство Казахстана внесет в парламент 16 законопроектов

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана 6 ноября был рассмотрен план законопроектных работ правительства на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства.



Документ предусматривает разработку 16 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы социального обеспечения, физической культуры и спорта, контроля специфических товаров, жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, визуальной информации и др.

«Министерству юстиции совместно с отраслевыми госорганами необходимо уделить особое внимание качеству вносимых законопроектов», - сказал А. Мамин.