РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана провёл заседание госсовета безопасности

CA-NEWS (TM) -  5 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности.

На повестке дня – итоги работы, проделанной военными и правоохранительными органами за десять месяцев текущего года, а также первоочередные задачи по совершенствованию деятельности силовых структур, улучшению условий службы и быта военнослужащих, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Министр обороны Б.Гундогдыев доложил об итогах работы ведомства за десять месяцев нынешнего года и выполнении поручений по укреплению обороноспособности страны, повышению профессионализма военнослужащих, созданию надлежащих условий для службы и быта солдат и офицеров.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Чакыев доложил о результатах деятельности подведомственных подразделений за январь-октябрь, а также о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечению пожарной безопасности.

Затем председатель Верховного суда Г.Халлыев доложил о деятельности структуры за обозначенный период по надлежащей организации судопроизводства, а также по подготовке высококвалифицированных специалистов.

Затем Президент Туркменистана подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, а также о присвоении им квалификационных классов.

Генеральный прокурор Б.Атдаев также доложил о проделанной подведомственной структурой работе с начала текущего года.

Затем Президент подписал Постановление о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров.

О результатах работы ведомства за десять месяцев 2019 года и создаваемых условиях для службы защитников Отечества доложил начальник Государственной пограничной службы Ш.Дурдыев.

Далее министр юстиции Б.Мухаммедов доложил о результатах деятельности за десять месяцев, а также предпринятых мерах в целях совершенствования законодательной базы.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах проделанной работы за рассматриваемый период.

Далее о проведённой за отчётный период работе доложил председатель Государственной миграционной службы М.Гурдов.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны заострил внимание руководителя Службы на приоритетах деятельности данной структуры и адресовал соответствующие поручения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Национальное информагентство Узбекистана осветило день рождения дочери президента как событие дня
  • Свыше 9 тыс. таджикистанцев в этом году намерены переселиться в Россию
  • Сестру бывшего лидера ИГ аль-Багдади захватили турецкие военнослужащие
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×