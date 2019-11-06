Президент Туркменистана провёл заседание госсовета безопасности

CA-NEWS (TM) - 5 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности.



На повестке дня – итоги работы, проделанной военными и правоохранительными органами за десять месяцев текущего года, а также первоочередные задачи по совершенствованию деятельности силовых структур, улучшению условий службы и быта военнослужащих, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Министр обороны Б.Гундогдыев доложил об итогах работы ведомства за десять месяцев нынешнего года и выполнении поручений по укреплению обороноспособности страны, повышению профессионализма военнослужащих, созданию надлежащих условий для службы и быта солдат и офицеров.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Чакыев доложил о результатах деятельности подведомственных подразделений за январь-октябрь, а также о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечению пожарной безопасности.

Затем председатель Верховного суда Г.Халлыев доложил о деятельности структуры за обозначенный период по надлежащей организации судопроизводства, а также по подготовке высококвалифицированных специалистов.

Затем Президент Туркменистана подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, а также о присвоении им квалификационных классов.

Генеральный прокурор Б.Атдаев также доложил о проделанной подведомственной структурой работе с начала текущего года.

Затем Президент подписал Постановление о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров.

О результатах работы ведомства за десять месяцев 2019 года и создаваемых условиях для службы защитников Отечества доложил начальник Государственной пограничной службы Ш.Дурдыев.

Далее министр юстиции Б.Мухаммедов доложил о результатах деятельности за десять месяцев, а также предпринятых мерах в целях совершенствования законодательной базы.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах проделанной работы за рассматриваемый период.

Далее о проведённой за отчётный период работе доложил председатель Государственной миграционной службы М.Гурдов.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны заострил внимание руководителя Службы на приоритетах деятельности данной структуры и адресовал соответствующие поручения.