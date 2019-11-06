На Токийской Олимпиаде могут ввести новый вид генного антидопингового тестирования

CA-NEWS (CA) - Глава Международного олимпийского комитета заявил о возможности введения нового вида антидопингового тестирования на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, передает NHK.



Президент МОК Томас Бах представил план нового генного тестирования на международной антидопинговой конференции, которая стартовала во вторник в польском Катовице.

В мире спорта отмечается постоянное развитие допинговых технологий в добавление к появлению обычных медицинских средств, способствующих повышению результативности.

Бах сказал, что МОК желает начинать сбор проб на международных атлетических состязаниях перед началом Игр в Токио и значительно увеличить сроки антидопингового тестирования перед олимпиадами.