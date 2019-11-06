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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане депутат предложил вернуть ночной тариф на электричество

CA-NEWS (KZ) -  Депутат Мажилиса Ерсултан Бектурганов попросил правительство рассмотреть возможность возвращения ночного тарифа на электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня перекупщики, реализующие уголь на внутреннем рынке, для своей выгоды активно перемешивают его с бывшей в употреблении резиной из вулканизации, а также с различным мазутом, что приводит к плотному и густому выхлопу в атмосферную среду. Люди от безысходности топят свои печи некачественным углем", - сообщил Бектурганов в запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра.

По его словам, зимой Казгидромет часто фиксирует факты загрязнения атмосферного воздуха.

"Только в столице в 2018 году было зафиксировано более 200 случаев превышения загрязняющих веществ в воздухе. В основном это превышения по оксиду углерода, по взвешенным частицам, а также превышение пыли в воздухе. Данная проблема негативно сказывается на здоровье населения. У людей страдают дыхательные органы и могут развиваться сердечно-сосудистые, аллергические и другие заболевания", - заметил депутат.

Он зачитал доклад Минздрава, по которому с начала года выявлено 243,5 тысячи случаев заболеваний органов дыхательных путей и у 93,2 тысячи людей развились аллергические заболевания. С каждым годом, по его словам, количество заболевших в стране растет.

"Возможно, тенденция загрязнения атмосферного воздуха все же начала активно усугубляться после отмены временных тарифов, дневного и ночного, на электроэнергию? Населению приходится от безысходности отапливать свои помещения некачественным углем. Учитывая важность данного вопроса, просим рассмотреть возможность вернуть дифференцированные тарифы на электроэнергию, хотя бы до поэтапной газификации городов", - обратился депутат к Скляру.

Напомним, на дифференцированные тарифы по зонам суток в Казахстане перешли в 2011 году. За электроэнергию ночью казахстанцы платили 3,89 тенге. Днем - почти 17 тенге за один киловатт в час. Для бизнесменов были предусмотрены три тарифа. Ночной - 4,66 тенге, дневной - 15,51 тенге и вечерний - 34,22 тенге. Однако в 2017 году программа энергоэффективности была отменена. Сейчас тариф един.

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