Около 70 таджикских заключенных объявили голодовку в колонии №7 в Мордовии

CA-NEWS (TJ) - Примерно 70 таджикских заключенных с 1 ноября объявили голодовку в 7-й колонии в российской республике Мордовия с требованием улучшения условий содержания и прекращения издевательств над заключенными, сообщает портал Ахбор.

За последние 5 месяцев это уже второй раз, когда заключенные, в том числе уроженцы Таджикистана прибегают к такой крайней мере протеста в этой колонии. Родственники заключенный 7-й колонии сообщили сайту "Ахбор” о том, что в колонии, расположенной в поселке Сосновко Зубово-Поляновского района после прихода нового начальника Сергушкина, были введен очень жесткий режим.

В 7-й колонии УФСИН по Мордовской республике РФ, расположенной в поселке Сосновка Зубово-Поляновского района отбывают наказание примерно 100 граждан Таджикистана.