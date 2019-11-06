Казахстан призвали принять меры по сохранению урочища Кок-Жайляу

CA-NEWS (KZ) - Экологическое общество «Зеленое спасение» призвало власти вернуть урочище Кок-Жайляу в горах близ Алматы в состав Иле-Алатауского национального парка.

В опубликованном заявлении «Зеленое спасение» говорит, что урочище Кок-Жайляу по-прежнему относится «к категории земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства и функционирования горнолыжного курорта». Экоактивисты настаивают на том, что это позволяет акимату города распоряжаться территорией урочища по своему усмотрению.

В своем заявлении «Зеленое спасение» призывает отменить изданное правительством в 2014 году постановление о выводе урочища Кок-Жайляу из состава земель особо охраняемых территорий, а также «все другие постановления по урочищу». Среди прочего активисты призывают демонтировать возведенные на территории этого урочища строения, запретить движение автотранспорта и провести рекультивацию почвенного покрова.

В конце октября во время рабочего визита в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший в марте правившего почти 30 лет Нурсултана Назарбаева на президентском посту, заявил, что запрещает заниматься проектом строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу в горах близ Алматы, споры вокруг которого ведутся больше 16 лет. «Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на Кок-Жайляу. Нам он не нужен», — цитируют Токаева местные СМИ.

Некоторые журналисты и активисты посчитали, что была «поставлена точка в этом вопросе». «Зеленое спасение» в своем заявлении говорит, что приветствует это заявление главы государства, «но для его реализации необходимо принять ряд конкретных мер». По мнению «Зеленого спасения», сделан «важный шаг в сохранении урочища и всего Иле-Алатауского национального парка, однако до окончательного решения вопроса еще далеко».

«Только после реализации всех перечисленных выше мер можно будет сказать, что строительство горнолыжного курорта прекращено, и урон, нанесенный природе, частично компенсирован», — говорит экологическое сообщество и сообщает, что для выяснения данных вопросов направило письма в государственные органы.