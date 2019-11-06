Торговая война между США и Китаем: новое исследование ЮНКТАД

CA-NEWS (CA) - Американские потребители – главные пострадавшие в торговых войнах между США и Китаем. С введением новых тарифов им приходится покупать товары по более высоким ценам. В целом же в убытке оказались обе страны. Таковы результаты нового исследования Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает служба новостей ООН.



Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином началось в середине прошлого года, когда каждая страна ввела дополнительные тарифы на импорт общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. С тех пор напряженность только растет – обе стороны принимают все новые ответные меры.

В декабре прошлого года Пекин и Вашингтон заключили временное перемирие - до марта 2019 года. Оно продлилось до середины года, когда Соединенные Штаты возобновили торговую войну, увеличив тарифы с 10 процентов до 25. Китай ответил пропорционально.

В ЮНКТАД решили изучить последствия торговой войны, развернувшейся между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Главный вывод – пострадали обе стороны. Так, введение дополнительных тарифов на ввоз в США китайских товаров привел к сокращению импорта из Китая на 25 процентов. Освободившимся местом на американском рынке воспользовались Тайвань (провинция Китая), Мексика, Евросоюз, Вьетнам и другие. Впрочем, по данным экспертов, Китай, который стремится удержать свой сегмент рынка, с некоторых пор начал снижать экспортные цены.

В США противостояние почувствовали на себе американские потребители, которым приходится покупать товары по более высоким ценам. Авторы данного исследования не изучали, как китайские тарифы отразились на конкурентоспособности американских товаров, однако они полагают, что ситуация, скорее всего, развивается по аналогичному сценарию: китайские потребители платят более высокую цену, а экспортеры в США несут убытки.