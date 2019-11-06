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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Германия обсудили двустороннее сотрудничество

CA-NEWS (TJ) -  Заседание межправительственных консультаций двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Германией состоялось 5 ноября в Душанбе, передает НИАТ Ховар.

Делегацию Таджикистана возглавил начальник Управления сотрудничества с ВТО Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода, а германскую — референт по сотрудничеству с Республикой Таджикистан и странами Центральной Азии в Федеральном минис терстве экономического сотрудничества и развития Германии Клаус Танцбергер.

В ходе переговоровстороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что одним из успешных результатов по итогам Межправительственных переговоров стало подписание соглашений о финансовом и техническом сотрудничестве, в рамках которых германская сторона выделит грантовые средства на сумму 31 млн евро для проектов двустороннего сотрудничества, в том числе 17 миллионов евро выделено для строительства ГЭС «Себзор».

В рамках консультаций особое внимание было уделено социальной сфере.

Стороны подтвердили, что программа основного направления сотрудничества в целях развития в секторе здравоохранения должна способствовать сокращению смертности матерей и детей и борьбе с тяжелейшими заболеваниями в Республике Таджикистан, такими, как туберкулёз.

Было принято решение провести следующие Межправительственные переговоры в 2020 году в Берлине.

По итогам консультаций был подписан протокол.

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