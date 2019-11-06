В 2020 году на модернизацию сельской инфраструктуры в Казахстане будет направлено $205 млн, — Скляр

Роман Скляр

CA-NEWS (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на заседании правительства доложил о реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», сообщает пресс-служба правительства.



По информации Р. Скляра, в настоящее время в 6 443 селах проживает 7,7 млн человек (42% населения страны).

«На сегодня в сельской местности имеется ряд нерешенных проблем. В более чем половине сел требуется ремонт дорог. Наблюдается высокая степень износа инженерных сетей. В большинстве сел необходим ремонт объектов образования и здравоохранения. В этой связи нами предлагается применить комплексный подход в развитии села», — отметил Р. Скляр.

Для этого в первоочередном порядке будет проводиться модернизация сельской инфраструктуры за счет действующих госпрограмм и проекта «Ауыл – Ел бесігі», осуществляться поддержка предпринимательства на селе в рамках действующих программ развития АПК, «ДКБ-2020», «Еңбек» и других.

В настоящее время отобрано 3 477 сел с потенциалом развития, из которых — 1 150 опорных и 2 327 спутниковые, включая 200 приграничных сел. В этих селах проживает 6,6 млн человек или 85% сельского населения, развитие которых будет приоритетным.

Это села с ежегодной динамикой роста численности населения, ВДС животноводства и растениеводства, ростом занятости населения, расположены вблизи крупных населенных пунктов.

«Для комплексного решения имеющихся проблем в этих селах необходимы значительные средства. По предварительным расчетам, необходимо 900 млрд тенге, при этом предлагается 70% или 630 млрд тенге выделить из республиканского бюджета, а остальные 30% или 270 млрд тенге – из местных бюджетов. Данные средства предлагается распределить до 2027 года», — проинформировал Р. Скляр.

В 2019 году в 53 селах, где проживает почти 700 тыс. человек, реализуются 452 инфраструктурных проекта на 30 млрд тенге.

Это проекты по ремонту и реконструкции социальной (школ, больниц, объектов культуры и спорта) и инженерной инфраструктуры (дороги, водо-, электро-, теплоснабжения и др.). Средства осваиваются в плановом порядке. «Это только начало. Начатую работу мы продолжим и в 2020 году. Во всех регионах страны начнется широкомасштабная модернизация сельской инфраструктуры. Уже к предусмотренным 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд тенге», — сказал заместитель Премьер-Министра.

В целом, на выделенные средства планируется реализовать 1641 проект в 250 селах.

В целях обеспечения занятости сельского населения и получения новых навыков на реализуемые проекты будет вовлечена сельская молодежь.