Экс-президент Монголии, экс-премьер и экс-министр энергетики выкупили акции американской школы в Улан-Баторе

экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж

CA-NEWS (MNG) - Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер-министр Ч.Сайханбилэг и экс- министр энергетики Д.Зоригт «скинулись» и полностью выкупили акции Американской школы в Улан-Баторе — American school of UlanBator.

Обучение в этом заведении составляет 16 миллионов тугриков (около $6 тыс.) для детей младших классов, 24 миллиона для старшеклассников ($8,9 тыс.) и 26 миллионов ($9,6 тыс.) для старшеклассников-иностранцев, передает Mongolnow.

Местные журналисты выяснили, что в последней своей декларации о доходах экс-президент Ц. Элбэгдорж имел два жилых помещения стоимостью 526 миллионов тугриков ($194 тыс.), драгоценностей (обычно это табакерки, золотые кованные пояса и т.п.) на 635 миллионов тугриков ($234 тыс.) и ежегодный доход 88 миллионов тугриков ($32 тыс.).

Как отмечают журналисты, этих средств не хватило бы на приобретении такой школы. Сам экс-президент объясняет, что он вместе с сыном Эрдэнэ и помощником Буувэйхуу учредил консалтинговую компанию «Элбэг Эрдэнэ консалтинг».