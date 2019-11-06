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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В каждом велаяте Туркменистана построят питомник для алабаев

CA-NEWS (TM) -  Минсельзох Туркменистана объявил тендер на проектирование и строительство «под ключ» комплекса зданий, предназначенных для содержания, размножения и селекции туркменских алабаев в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах, сообщает Хроники Туркменистана.

Напомним, что 13 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов презентовал книгу книгу «Туркменский алабай».

18 сентября хяким Ахалского велята Сердар Бердымухамедов открыл в этрапе Ак бугдай питомник для алабаев под названием «Türkmenalabaý itleri». 16 октября стало известно, что создание хозобъединения по разведению алабаев в Ахале возложили на банки.

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