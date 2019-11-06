В Навои построят узбекско-китайский фармацевтический завод стоимостью $10 млн

CA-NEWS (UZ) - 4 ноября министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и делегация из Китая обсудили проект узбекско-китайского технопарка и фармацевтического завода по синтезу лекарственных субстанций, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

В составе делегации из Китая прибыли заместитель генерального директора департамента науки и технологий в области социального развития Министерства науки и технологий КНР Тянь Баогу (TIAN Baoguo), заместитель генерального директора департамента науки и технологий Национальной ассоциации традиционной Китайской медицины Ван Сижэн (WANG Sicheng), директор Центра разработки и внедрения лекарственных средств Средней Азии Академии Наук Китая Айса Хаджиакбар.

Новый фармзавод позволит наладить производство лекарственных субстанций в Узбекистане и тем самым в корне изменить эту сферу в стране – на данный момент основные лекарственные субстанции завозятся из-за рубежа. В стране существует только производство по их получению в Институте биоорганической химии и Институте химии растительных веществ АН РУз, но отсутствует синтез.

На строительство фармзавода выделено 10 млн долларов США, располагаться он будет в свободной экономической зоне «Навои».

В проекте принимают участие Министерство инновационного развития, хокимият Навоийской области и Агентство по развитию фармацевтической отрасли. Компания Central Asian Research and Production Centre of Biologically Active Compounds, назначенная координатором проекта, уже приступила к выполнению первого этапа проекта.

Справка:

Central Asian Research and Production Centre of Biologically Active Compounds – компания, которая создана в результате 20 лет сотрудничества между техническим институтом Синьцзян и Институтами биоорганической химии и химии растительных веществ АН РУз за счет инвестиций Академии наук Китайской Народной Республики.

