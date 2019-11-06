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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит международная конференция РАТС ШОС по борьбе с терроризмом

CA-NEWS (UZ) -  Седьмая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ" открылась 6 ноября в Ташкенте, передает ТАСС.

"Участники конференции обменяются опытом своих стран по противодействию терроризму, а также обсудят правовую основу и формы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом", - сказал, открывая конференцию, директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов.

По его словам, в течение двух дней специалисты профильных ведомств стран - участников ШОС, а также представители 16 международных организаций, принимающих участие в мероприятии, обсудят национальный опыт противодействия терроризму на пространстве ШОС и научно-прикладные аспекты механизмов международного сотрудничества по противодействию современным вызовам и угрозам, исходящим от международных террористических организаций.

Ожидается, что в четверг по итогам конференции будет принято совместное заявление ее участников.

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