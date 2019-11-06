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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жерар Депардье прибыл в Узбекистан для съёмок в новом фильме

CA-NEWS (UZ) -  Известный французский актер Жерар Депардье прибыл в Узбекистан. Как сообщает агентство "Узбеккино", 6 ноября пройдёт творческая встреча с актёром.

Жерар Депардье примет участие в проекте под условным названием «Шелковый путь» по созданию документального фильма об Узбекистане. Фильм будет показан по французским и узбекским телеканалам.

«Вдохновлен тем, что у меня будет прекрасная возможность открыть для огромной аудитории нашего фильма новый, динамичный Узбекистан с его богатой историей, уникальной природой и искренним и гостеприимным народом. Я с нетерпением жду своей поездки в эту страну», - цитирует агентство Жерара Депардье.

Сообщается, что документальный фильм, в котором будут показаны архитектурные и исторические памятники в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, а также Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе, будет способствовать привлечению иностранных туристов в Узбекистан. Напомним, что это не первый визит актёра в Узбекистан. В ноябре 2012 года знаменитый актер посетил Узбекистан по приглашению старшей дочери тогдашнего президента республики Ислама Каримова. В ходе визита Жерар Депардье поработал вместе с Гульнарой Каримовой в студии звукозаписи, где читал написанные ею стихи.

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