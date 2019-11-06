Президент Туркменистана поручил навести порядок на таможне

CA-NEWS (TM) - На заседании Совбеза 5 ноября председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев доложил об итогах проделанной в структуре работы за 10 месяцев.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность внедрения международного опыта и цифровых систем во всех подразделениях Службы.

«Особое значение следует придавать соблюдению порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу страны и держать их под постоянным контролем», заявил глава государства.

Напомним, что ранее «Хронике Туркменистана» стало известно, что между Туркменистаном и Узбекистаном регулярно курсируют большегрузные автомобили. Сопроводительные документы на них имеют пометку «запрещено к досмотру» и подписаны старшей сестрой президента Гульнабат Довлетовой.