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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил навести порядок на таможне

CA-NEWS (TM) -  На заседании Совбеза 5 ноября председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев доложил об итогах проделанной в структуре работы за 10 месяцев.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность внедрения международного опыта и цифровых систем во всех подразделениях Службы.

«Особое значение следует придавать соблюдению порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу страны и держать их под постоянным контролем», заявил глава государства.

Напомним, что ранее «Хронике Туркменистана» стало известно, что между Туркменистаном и Узбекистаном регулярно курсируют большегрузные автомобили. Сопроводительные документы на них имеют пометку «запрещено к досмотру» и подписаны старшей сестрой президента Гульнабат Довлетовой.

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