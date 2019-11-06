Туркменистан примет участие в World Expo 2020 в Дубае

- Туркменистан, общество
- 17:32, 06 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным директором бюро World Expo 2020 в Дубае (ОАЭ) Наджибом Мохаммедом Аль-Али, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
Стороны обсуждали организационные вопросы, связанные с участием представителей Туркменистана в данном крупномасштабном мероприятии.
Напомним, что министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, в качестве национального павильона был отобран проект местного частного предприятия Tekmil.
"Во внешнем декоре павильона нашли отражение национальные символы - барельеф ахалтекинского скакуна на фронтоне здания, ковровая стилизация, выразительность которой подчеркнёт эффектная подсветка, элементы туркменской юрты," - сказано в информации.
Одна из стен здания, шириной пятьдесят метров, будет собрана из LED-экранов, на которых будут демонстрироваться природные и исторические достопримечательности страны, великолепные морские пейзажи и каспийская жемчужина Аваза, величественные архитектурные ансамбли, индустриальные гиганты.
Компания планирует задействовать инновационные технологии, а также видео-контент высокого разрешения, что позволит создать 3D визуализацию.
Площадь национального павильона составит 1581 квадратных метра. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч.
Выставка в Дубаи пройдет под лозунгом - «Соединяя умы, создаем будущее». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения. Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo 2020 станет новый Dubai Trade Center, площадью в 438 гектаров, спроектированный специально для выставки.