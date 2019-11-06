Эмомали Рахмон встретился с председателем Совета Правления Швейцарского Национального банка

CA-NEWS (TJ) - 6 ноября в рамках официального визита в Швейцарию президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем Совета Правления Швейцарского Национального банка Томасом Джорданом, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в банковской и финансовой сферах.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию и перспективу банковского и финансового сотрудничества двух стран, а также вопросы, связанные с совершенствованием банковской системы, реализацией перспективных проектов Таджикистана, технической и консультативной помощью, управлением международных ресурсов и повышением квалификации сотрудников в рамках финансовых институтов Международного валютного фонда, Всемирного банка и Швейцарского бюро по экономическому сотрудничеству (SECO).

Было подчеркнуто, что финансовые и инвестиционные институты Швейцарии имеют возможность активно участвовать в реализации транспортных, коммуникационных и энергетических проектов Таджикистана, создании новых производственных цехов, обеспечении плодотворной деятельности существующих промышленных предприятий, производстве строительных материалов, создании предприятий по переработке хлопка, шерсти, коконов, овощей и фруктов.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие интерес для сторон.