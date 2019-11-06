СМИ предупреждают об экологической катастрофе в Ферганской долине из-за радиоактивного могильника в Кыргызстане

CA-NEWS (UZ) - Ферганской долине угрожает экологическая катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов близ города Майлуу-Суу на юго-западе Кыргызстана. Как сообщает Reuters, могильники и заброшенная урановая шахта остаются без охраны и обслуживания, а экологи и медики бьют тревогу.

Правительство Кыргызстана признаёт хранилище отходов в Майлуу-Суу одним из самых опасных в республике. В сентябре на парламентских слушаниях вице-премьер Кубатбек Боронов говорил об угрозе катастрофы регионального уровня в случае их смыва в реку. Экологи призывают срочно принять принять меры, отмечает Euronews.

Из-за непрокультивирования горных отвалов все хвостохранилища попросту пришли в негодность, особенно дамбы, которые должны защищать их от проникновения воды. Представьте: в Ферганской долине живут 14 миллионов человек, в случае природного катаклизма вода может размыть эти хвостохранилища и они попадут в реку Нарын — это уже трагедия всей Ферганской долины.

В советское время в Майлуу-Суу находился один из важнейших центров добычи и переработки урановых руд, теперь город оказался в лидерах по числу инвалидов. Несколько лет назад в рамках программы Всемирного банка один из 23 могильников, которые остались от закрытых горно-обогатительных заводов, перевели в более безопасное место. В 2020-м правительство планирует начать рекультивацию хранилищ с использованием гранта Европейского банка реконструкции и развития, который, в свою очередь, выделил 82 млн евро на реабилитацию радиоактивных могильников в странах Центральной Азии.