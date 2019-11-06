Мажилис Казахстана одобрил законопроект, направленный на увеличение доходов местных бюджетов

CA-NEWS (KZ) - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Казахстана депутаты одобрили в I чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования системы межбюджетных отношений, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Законопроект разработан в целях передачи местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса. Предусматривается, что это стимулирует местные исполнительные органы к повышению деловой активности в регионе, развитию МСБ, а также сократит зависимость местных бюджетов от республиканского бюджета.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании поднял вопрос пошаговой проработки этого процесса.

- Всё ли учтено, когда речь идёт о сокращении зависимости местных бюджетов от республиканского бюджета? Понятно, что КПН – это налог, зависящий, в основном, от конъюнктурных факторов, прежде всего, внешнего рынка. Вдруг получится так, что регион не соберет необходимую сумму и в то же время не получит субвенций из республиканского бюджета на эту же сумму. Что тогда будет сделано Правительством и министерством, чтобы восполнить разрыв между доходами и расходами в местных бюджетах?- спросил Нурлан Нигматулин министра национальной экономики, представлявшего законопроект депутатам на пленарном заседании.

По словам министра национальной экономики, одной из таких «поддерживающих» мер выступают балансирующие трансферты.

В свою очередь Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что предстоящие новшества не должны влиять на своевременное и качественное решение, прежде всего, социальных вопросов населения.

При этом Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на важности поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, финансирования перспективных проектов.

На пленарном заседании «добро» Мажилиса получили ратификационные поправки в казахстанско-российский Договор аренды комплекса «Байконур». Предусматривается возврат земельных участков площадью 11,6 тысяч гектаров, выводимых из аренды Российской Федерации. Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение. В частности, для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», железной дороги Алматы-Москва, для линейной части газопровода «Бейнеу-Шымкент», а также для развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

Во II чтении депутаты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также проект закона с сопутствующими поправками «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

И сегодня депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в Мажилис. Это поправки по вопросам железнодорожного транспорта и пакет ратификационных актов. В их числе - Протокол о присоединении Армении к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортных средств. Кроме того, это казахстанско-армянское Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами обеих стран в рамках двусторонней Конвенции об избежании двойного налогообложения. Здесь же и поправки в казахстанско-кыргызстанское Соглашение о порядке пребывания своих граждан на территории обеих стран.



