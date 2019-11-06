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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Боевики напали на два КПП на юге Таиланда: погибли 15 человек

CA-NEWS (CA) -  15 человек убиты на контрольно-пропускных пунктах в южной части Таиланда. Согласно сообщениям вооруженных сил и полиции Таиланда, два КПП в провинции Яла подверглись нападению по меньшей мере 10 вооруженных огнестрельным оружием боевиков вечером 5 ноября.

14 погибших - деревенские жители, выступавшие добровольными сотрудниками сил безопасности, а еще 1 - служащий полиции, передает NHK.

Полиция ведет розыск нападавших.

Напомним, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны.

В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.

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