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  6 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве соотечественники помогли 89-летней бабуле, обманутой внучкой, вернуться в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Агентство внешней трудовой миграциипри Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана помогло вернуться в Ташкент 89-летней бабушке, которую обманули ее родные.

Об этом сообщил в Facebook глава представительства агентства в России Саиднумон Мансуров.

Как рассказал Мансуров, Редькина Клавдия является ветераном труда и участницей трудового фронта. В Москве оказалась по причине обмана своих родных. Со слов Клавдии Захаровны, ее дочь и внучка обманным путём заставили подписать доверенность на право собственности на квартиру в Ташкенте, пообещав при этом переезд и совместное проживание с внучкой в Турции.

Под этим предлогом дочь отправила Клавдию Захаровну в Турцию. Побыв там некоторое время, внучка отправляет бабулю в Москву, где якобы должна была встречать ее дочь. Однако, в аэропорту никого не оказалось. Никаких знакомых и родных, к которым можно было обратиться за помощью у неё не было. Бабуле пришлось оставаться в аэропорту пару дней, пока ее не забрали представители соответствующих органов РФ.

Спустя несколько недель, многих тяжб и историй, Клавдия Захаровна вернулась в Ташкент.

Благодаря соотечественникам, проживающим на территории РФ для женщины был приобретён авиабилет Москва – Ташкент. Кроме того, решён вопрос ее дальнейшей юридической защиты в Ташкенте.

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