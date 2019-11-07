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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Казахстана.

В ходе беседы с президентом РОО «Экологический альянс «Байтақ болашақ» Азаматханом Амиртаевым обсуждались вопросы экологической ситуации в стране, возможности повышения уровня экологического сознания и культуры населения. А. Амиртаев высказал ряд предложений по поддержке малого и среднего бизнеса и привлечению иностранных инвестиций в экологические проекты.

Председатель попечительского совета фонда развития «Қазақстан барысы» Арман Шураев рассказал Президенту о путях решения проблем в сфере внутреннего и внешнего туризма, продвижении на внешних рынках борьбы қазақ күресі как национального бренда.

На встрече Главы государства с общественным деятелем и политологом Айдосом Сарымом рассматривались перспективы развития гуманитарных наук в Казахстане, их роль в общественно-политической жизни страны, идеологической политике и реализации программы «Рухани жаңғыру».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что после первого заседания НСОД была проделана большая работа по проработке предложений и рекомендаций, высказанных членами Совета в ходе рабочих обсуждений в Администрации Президента и Правительстве.

- Конкретные результаты достигнуты. В ближайшее время предстоит доработать некоторые изменения в законодательство, после чего будет созвано второе заседание Национального совета, - заключил Президент.

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