РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Швейцария подписали 3 документа о сотрудничестве в рамках официального визита Рахмона

CA-NEWS (TJ) -  6 ноября в рамках официального визита в Швейцию президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с представителями предпринимательских и инвесторских кругов и руководителями компаний этой страны.

Приоритетными направлениями сотрудничества с зарубежными предпринимателями и инвесторами для Таджикистана являются проекты в различных сферах энергетики, инфраструктуры, секторах промышленного производства, горной, легкой и пищевой промышленности, в том числе переработка экологически чистой сельхозпродукции, металлов и драгоценных камней, хлопкового волокна, коконов, и вообще, производство конечной продукции из сырья, финансовая, банковская, туристическая и фармацевтическая сферы.

Предпринимательские и инвесторские круги Швейцарской Конфедерации были призваны посетить Таджикистан с целью близкого знакомства и налаживания тесного и взаимовыгодного сотрудничества и принять участие в реализации проектов, приносящих большую экономическую выгоду.

На форуме в присутствии Эмомали Рахмона стороны подписали 3 новых документа сотрудничества:

— Меморандум о сотрудничестве между Объединенной торговой палатой Швейцарии и Промышленно-торговой палатой Республики Таджикистан;

— Меморандум о сотрудничестве между Швейцарской маркетинговой национальной организацией и Комитетом развития туризма при Правительстве Республики Таджикистан в сфере туризма;

— Меморандум о сотрудничестве между компанией «Гленкор» Швейцарской Конфедерацией и компанией «ТАЛКО» Республики Таджикистан о взаимном товарообороте на сумму 1,3 миллиарда долларов США.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Неизвестные напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе: 17 человек убиты (фото)
  • В Ашхабаде проходит международная конференция по рациональному использованию водных ресурсов
  • Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла на 40%
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×