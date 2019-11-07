Таджикистан и Швейцария подписали 3 документа о сотрудничестве в рамках официального визита Рахмона

CA-NEWS (TJ) - 6 ноября в рамках официального визита в Швейцию президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с представителями предпринимательских и инвесторских кругов и руководителями компаний этой страны.

Приоритетными направлениями сотрудничества с зарубежными предпринимателями и инвесторами для Таджикистана являются проекты в различных сферах энергетики, инфраструктуры, секторах промышленного производства, горной, легкой и пищевой промышленности, в том числе переработка экологически чистой сельхозпродукции, металлов и драгоценных камней, хлопкового волокна, коконов, и вообще, производство конечной продукции из сырья, финансовая, банковская, туристическая и фармацевтическая сферы.

Предпринимательские и инвесторские круги Швейцарской Конфедерации были призваны посетить Таджикистан с целью близкого знакомства и налаживания тесного и взаимовыгодного сотрудничества и принять участие в реализации проектов, приносящих большую экономическую выгоду.

На форуме в присутствии Эмомали Рахмона стороны подписали 3 новых документа сотрудничества:

— Меморандум о сотрудничестве между Объединенной торговой палатой Швейцарии и Промышленно-торговой палатой Республики Таджикистан;

— Меморандум о сотрудничестве между Швейцарской маркетинговой национальной организацией и Комитетом развития туризма при Правительстве Республики Таджикистан в сфере туризма;

— Меморандум о сотрудничестве между компанией «Гленкор» Швейцарской Конфедерацией и компанией «ТАЛКО» Республики Таджикистан о взаимном товарообороте на сумму 1,3 миллиарда долларов США.