В Узбекистане в 10 раз снизили штрафы для иностранцев за нарушение правил пребывания в стране

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 5 ноября поправки в Уголовный кодекс страны и Кодекс об административной ответственности.

Они в 10 раз снижают размер штрафов для иностранцев и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Узбекистане, в первую очередь за отсутствие регистрации и несвоевременную регистрацию, а также отменяют уголовное наказание за повторное нарушение миграционных правил. Новые правила касаются как туристов, так и гостей из соседних стран, которые приезжают к родственникам, по делам или на работу.

Статья 224 УК Узбекистана раньше грозила иностранцам лишением свободы на срок до трех лет за повторное нарушение: правил проживания без документов о ВНЖ в Узбекистане или по недействительным документам, за несоблюдение установленного порядка временной или постоянной прописки, передвижения или выбора места жительства, за уклонение от выезда по истечении срока пребывания, за несоблюдение порядка транзитного проезда через территорию Республики Узбекистан.

За однократное нарушение всех перечисленных пунктов иностранцам грозил штраф в размере от 50 до 100 МРЗП (минимальный размер заработной платы), которая сейчас составляет около $67. Эти штрафы теперь снижены в десять раз и составляют от 5 до 10 МРЗП.

Ранее правила регистрации иностранцев в Узбекистане были одними из самых сложных в странах Центральной Азии. Иностранец, в том числе турист, был в течение трех дней по приезду в страну встать на учет в местной милиции. При этом гостям было запрещено регистрироваться по адресу физических лиц в Узбекистане, если даже они состоят в близком родстве. Летом прошлого года правила регистрации иностранцев, которые приезжают в страну на срок до месяца, были немного облегчены, и им стало возможно регистрироваться по электронным каналам, через систему Emehmon.

Однако получение разрешения на временное проживание на длительный срок по-прежнему требовало от иностранца огромного количества документов. В том числе заявления собственника (собственников) жилья о предоставлении жилой площади; оригиналов документов на жилье, оригиналов документов о заключении брака, о рождении ребенка, о смерти родителей, а также ходатайства руководителя соответствующего органа государственной власти.