Беларусь отказалась выдавать Таджикистану оппозиционного активиста Одинаева

CA-NEWS (TJ) - Власти Беларуси решили не экстрадировать оппозиционного активиста и журналиста Фархода Одинаева в Таджикистан, где его разыскивают по подозрению в участии в запрещенной организации и поддержке экстремизма.

Белорусская правозащитная организация Human Constanta заявила 5 ноября, что генеральная прокуратура отклонила просьбу таджикских властей об экстрадиции 42-летнего Одинаева. Наста Лойка из организации Human Constanta сообщила, что Одинаева, скорее всего, отправят в Россию — страну, откуда он прибыл в Беларусь.

Миграционные власти Беларуси задержали Одинаева по запросу Таджикистана 25 сентября, когда он направлялся в столицу Польши Варшаву для участия в конференции по правам человека.

В октябре в Human Constanta заявили, что в случае экстрадиции в Таджикистан Одинаеву грозят пытки и жестокое обращение. Одинаев, гражданин России и Таджикистана, ранее был членом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенной сейчас в стране, и в течение нескольких месяцев в 2013 году возглавлял оппозиционный телеканал Safo TV, базирующийся в Москве (российские власти закрыли канал в том же 2013 году).

Деятельность ПИВТ, которая долгое время являлась влиятельной организацией, — ее представители работали в в правительстве и парламенте — была запрещена в 2015 году и названа экстремистской и террористической. Партия и правозащитные организации считают запрет неоправданным и политически мотивированным. Десятки должностных лиц и сторонников ПИВТ были привлечены к ответственности, и многие из них заключены в тюрьмы. Правозащитные организации раскритиковали власти Таджикистана за преследование людей, состоявших в ПИВТ.

С призывом не выдавать Одинаева в Таджикистан к официальному Минску ранее обратились 11 международных правозащитных организаций.