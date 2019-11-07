В Казахстане в 2019 году ограничили доступ более чем к 13 тысячам страниц сайтов

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с начала года ограничили доступ более чем к 13 тысячам страниц Сети, в которых, по мнению властей, содержится пропаганда терроризма. Об этом 6 ноября заявил на форуме религиоведов в городе Нур-Султане министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«С начала 2019 года в рекомендательном порядке собственниками и администрацией интернет-ресурсов было удалено более 25 тысяч противоправных материалов. Ограничен доступ более чем к 13 тысячам материалов, в которых содержалась пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма», — заявил Абаев.

Власти Казахстана из года в год говорят о борьбе с пропагандой терроризма и религиозного экстремизма в Сети, однако не публикуют списки таких заблокированных страниц. Правозащитники говорят, что процедура должна быть прозрачной в связи с тем, что среди заблокированных ресурсов могут быть и неугодные властям сайты.

В представленном 5 ноября международной правозащитной организацией Freedom House ежегодном исследовании Казахстан отнесен к числу стран, в которых наблюдается значительное ухудшение свободы Интернета.