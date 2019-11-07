В Самарканде произошла массовая драка между узбекскими и турецкими рабочими (видео)

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CA-NEWS (UZ) - 6 ноября на строительной площадке на массиве Карасу в городе Самарканде, принадлежащей компании Agromir Buildings, произошла массовая драка, сообщает centralasian.org.

На видеозаписи видно, как сотни разъяренных мужчин нападают на небольшую группу людей, которая убегает от них и прячется в подъезде одной из строящихся многоэтажек. Один из очевидцев произошедшего сообщил, что на видео запечатлено массовое избиение турецких рабочих узбекскими гражданами.

Информацию о массовой драке на стройплощадке, принадлежащей компании Agromir Buildings сообщил собеседник, представившийся работником данной компании.

– Я пришел на работу поздно и увидел, что сотрудники МВД и Национальной гвардии оцепили весь объект. Никого туда не пускали, поэтому сегодня никто не работал. Потом узнал, что на объекте произошла массовая драка, местные рабочие избили рабочих из Турции. Жертв, возможно, нет, но сильно раненые точно имеются, – сказал собеседник, добавив, что не является непосредственным очевидцем произошедшего.

По предположению собеседника, на объекте Мотрид работали более 1,5 тысяч человек.

На видеозаписи запечатлен эпизод массовой драки на стройплощадке. На видео видно, как сотни разъяренных мужчин нападают на небольшую группу людей, которая убегает от них и прячется в подъезде одной из строящихся многоэтажек.

Один из строителей, снимавший происходящее на видео с верхнего этажа соседнего объекта, комментируя происходящее внизу, говорит на таджикском, что «туркам пришел конец».

Еще один собеседник из Самарканда сообщил, что массовая драка на стройплощадке 6 ноября произошла между местными и турецкими рабочими.

По словам собеседника, драка между рабочими началась рано утром и закончилась приблизительно в три часа дня. Он добавил, что в результате массовой драки пострадало большое количество людей.

Самаркандцы, с которыми удалось поговорить нашему журналисту, высказали два предположения по поводу причин массовой драки рабочих строительной компании.

– Согласно первому предложению, якобы турецкие рабочие изнасиловали работавшую в столовой местную жительницу, что привело к массовой драке. Согласно второй версии, местные рабочие были недовольны тем, что за одну и ту же работу рабочие-иностранцы получают больше зарплаты. По-моему, второе предположение ближе к истине. Руководство компании Agromir Buildings платит турецким рабочим по 1000 долларов США, а местным – по 100 долларов. Я думаю, что массовая драка между рабочими произошла именно из-за такого несправедливого подхода со стороны руководства компании, – сказал местный рабочий, ставший непосредственным очевидцем массовой драки не стройплощадке в Самарканде.

Источники сообщили, что спустя несколько часов после инцидента посол Турции в Узбекистане прибыл в Самарканд «в сопровождении одного из министров».

– Посол приехал из Ташкента в сопровождении одного из министров, но кого именно, не могу вам сказать точно. Они всех сильно запугали, чтобы информация о массовой драке нигде не просочилась. Они оцепили всю территорию и сильно стараются, чтобы фотографии или видео массовой драки нигде не появились, – сказал один из местных рабочих, отправивший видео.