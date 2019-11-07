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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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После скандала с председателем Конституционного суда Монголии подглядывание дольше 5 секунд будет считаться домогательством

CA-NEWS (MNG) -  После скандала с главой Конституционного суда Монголии, Д.Одбаяра, в самолете Кореан Эйр в Монголии будут введены изменения в Кодексе поведения государственных служащих и в Закон о государственной службе.

Также в этот закон будет включены следующие положения:

- Не летать бизнес-классом;

- Не использовать служебные автомобили для личного пользования;

- Запрет на получение госслужащими подарки стоимостью выше заработной платы.

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