После скандала с председателем Конституционного суда Монголии подглядывание дольше 5 секунд будет считаться домогательством

CA-NEWS (MNG) - После скандала с главой Конституционного суда Монголии, Д.Одбаяра, в самолете Кореан Эйр в Монголии будут введены изменения в Кодексе поведения государственных служащих и в Закон о государственной службе.

Также в этот закон будет включены следующие положения:

- Не летать бизнес-классом;

- Не использовать служебные автомобили для личного пользования;

- Запрет на получение госслужащими подарки стоимостью выше заработной платы.