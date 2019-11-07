После скандала с председателем Конституционного суда Монголии подглядывание дольше 5 секунд будет считаться домогательством
CA-NEWS (MNG) - После скандала с главой Конституционного суда Монголии, Д.Одбаяра, в самолете Кореан Эйр в Монголии будут введены изменения в Кодексе поведения государственных служащих и в Закон о государственной службе.
Также в этот закон будет включены следующие положения:
- Не летать бизнес-классом;
- Не использовать служебные автомобили для личного пользования;
- Запрет на получение госслужащими подарки стоимостью выше заработной платы.