МИД предупредил узбекистанцев, находящихся в Казахстане, о плохой погоде

CA-NEWS (UZ) - МИД Узбекистана призвал граждан учитывать риски при передвижении по Казахстану, где в эти дни наблюдается неблагоприятная погодная обстановка.

"В связи с наступившими холодами, снегопадами в ряде регионов Казахстана и возможностями неожиданных ситуаций на дорогах, связанных с неблагоприятными погодными условиями, Консульско-правовой департамент МИД обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде по территории страны на автобусах или других видах автомобильного транспорта", - говорится в сообщении МИДа.

Отметим, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юге и западе республики – без осадков. Местами ожидается усиление ветра с порывами, туман, гололед, низовая метель. На днях на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области из-за сильного снегопада оказались заблокированы сразу 200 автомобилей.