Главы спецслужб стран СНГ обсудят в Ташкенте обстановку в регионе

CA-NEWS (UZ) - Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ соберутся в Ташкенте 7 ноября и обсудят влияние ситуации на севере Афганистана на обстановку в Центральной Азии, сообщает ТАСС.



"7 ноября 2019 года в городе Ташкент (Республика Узбекистан) состоится очередное, 47-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств. В Республике Узбекистан мероприятие пройдет впервые", - говорится в сообщении ФСБ России.

Участники заседания намерены выработать дополнительные меры противодействия попыткам вербовки боевиков и пресечения проникновения террористов в страны Содружества, а также разработать способы того, как не допустить разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Основное внимание на заседании будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Как отметили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Узбекистане заседание СОРБ проводится впервые. Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана участвовала в работе СОРБ в качестве наблюдателя, а с 5 июля 2018 года является полноправным членом Совета.