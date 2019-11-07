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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шанхае состоялась неформальная встреча министров торговли стран ВТО

CA-NEWS (KZ) -  В Шанхае состоялась неформальная встреча министров торговли стран ВТО для обсуждения возможных итогов 12-й Министерской конференции в Нур-Султане в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Неформальные заседания министров проводятся по инициативе членов ВТО с целью рассмотрения промежуточных результатов обсуждений и определения дальнейших шагов для достижения существенных результатов на предстоящем заседании Министерской конференции ВТО.

В неформальном заседании министров ВТО, организованном правительством Китая, приняли участие генеральный директор Р.Азеведо и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, а также представители более 30 стран-членов ВТО.

В ходе заседания министр Султанов призвал страны-члены ВТО объединить усилия для достижения конкретных субстантивных результатов и разрешения проблемных вопросов, связанных с полноценным функционированием Организации.

«Мы рискуем вступить в следующий год с двумя нефункционирующими из основных трех столпов ВТО. Чтобы исправить эту ситуацию, нам необходимы реформы» - заявил он.

Также участники заседания были проинформированы об активной работе, проводимой Казахстаном по подготовке к проведению министерской конференции.

Б.Султанов также выразил поддержку обсуждаемой в настоящее время инициативе ВТО по содействию инвестициям. «Разработка глобального свода правил по упрощению процедур осуществления инвестиций поможет восстановить доверие инвесторов к рынкам развивающихся и наименее развитых стран» - заявил министр. Он также призвал члены ВТО к активному участию в дальнейшей разработке правил по упрощению процедур осуществления инвестиций.

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