Монгольские инженеры впервые создали бионическую руку

CA-NEWS (MNG) - Молодые монгольские инженеры впервые создали бионическую руку для 10-летней девочке А.Ариунхишлэге, которая родилась без одной руки.

Инженеры подарили бионическую руку по случаю Национального дня благотворительности. Благодаря ней она может делать небольшие движения.

- Я хочу делать все так же, как и другие девушки, такие как завязывать себе волосы, пропускать, мыть посуду и помочь с работой по дому. У меня сейчас нет инвалидности! - рассказывает взволнованная девушка.