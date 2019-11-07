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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские инженеры впервые создали бионическую руку

CA-NEWS (MNG) -  Молодые монгольские инженеры впервые создали бионическую руку для 10-летней девочке А.Ариунхишлэге, которая родилась без одной руки.

Инженеры подарили бионическую руку по случаю Национального дня благотворительности. Благодаря ней она может делать небольшие движения.

- Я хочу делать все так же, как и другие девушки, такие как завязывать себе волосы, пропускать, мыть посуду и помочь с работой по дому. У меня сейчас нет инвалидности! - рассказывает взволнованная девушка.

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