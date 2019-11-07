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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ситуация со свободой интернета поставила американскую демократию на уровень Монголии, - Freedom House

CA-NEWS (MNG) -  Неправительственная организация Freedom House выявила существование передовых программ надзора в социальных сетях в 40 странах из 65 проанализированных.

“Если раньше инструменты для шпионажа с использованием больших данных имелись только у самых могущественных разведывательных служб, то сегодня они становятся широкодоступными по всему миру,” - прокомментировал Эйдриан Шабаз, глава отдела исследований в области технологий и демократии Freedom House.

Сторожевая группа ("The watchdog group"), которая получает большую часть своего финансирования от федерального правительства, наиболее известна благодаря годовому отчету, который она выпускает с 1973 года и оценивает состояние свободы во всем мире.

Соединенные Штаты опустились на 52-е место в списке 87 стран, классифицированных как свободные в рейтинге, опубликованном в феврале, потому что недавнее "снижение верховенства закона" поставило американскую демократию на уровень Монголии, Греции и Хорватии".

С июня 2018 года 33 из 65 стран, исследованных Freedom on the Net, испытывают ухудшение свободы интернета. Самые большие падения показателей наблюдались в Судане и Казахстане, за которыми следуют Бразилия, Бангладеш и Зимбабве.

Улучшения были зафиксированы в 16 странах, при этом наибольший рост показателей произошел в Эфиопии.

Все больше государств привлекают боты и фальшивые аккаунты для манипуляции общественным мнением в социальных сетях. В 38 странах из 65, исследованных в данном отчете, политические лидеры нанимали людей для тайного формирования мнений онлайн и преследования оппонентов — еще один рекордно высокий показатель.

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