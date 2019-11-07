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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Кыргызстана выразил обеспокоенность нападением боевиков на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

CA-NEWS (TJ) -  6 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщает пресс-служба МИД РК.

Ч.Айдарбеков выразил обеспокоенность в связи с нападением вооруженной группы с применением огнестрельного оружия на погранзаставу №4 «Ишкобод» пограничного отряда «Султанабад» на таджикско-узбекской Государственной границе, в результате которого имеются погибшие и пострадавшие со стороны военнослужащих Таджикистана.

Отмечено, что кыргызская сторона осуждает подобные акты и выражает твердую поддержку совместным усилиям стран региона в целях обеспечения региональной безопасности.

Министр иностранных дел Кыргызстана выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих Таджикистана.

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